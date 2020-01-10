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На КПВВ "Майорское" задержали мужчину со взрывчаткой

Он прятал свертки с пластидом в авто. 

На КПВВ "Майорское" задержали мужчину со взрывчаткой
Фото: facebook.com/pressjfo.news

На КПВВ "Майорское" в Донецкой области пограничники и сотрудники СБУ задержали мужчину, который пытался вывезти взрывчатку с временно оккупированной территории.

У него изъяли вещество, похожее на пластид, сообщили на странице штаба ООС в Facebook. 

"Во время осмотра автомобиля 39-летнего гражданина Украины оперативные сотрудники Госпогранслужбы и СБУ обнаружили в багажном отделении скрытые в емкости со смесью для кузовных работ два свертка с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 г, похожего на пластид", – уточнили в штабе.

Цель перевоза взрывчатки устанавливается, не исключается, что таким образом пророссийские наемники готовятся к возможным террористическим актам.

Напомним, СБУ предотвратила в Харькове покушение на убийство одного из экс-командиров разведывательного подразделения батальона ВСУ, которое было организовано спецслужбами РФ. Наемник заложил взрывчатку в его доме. 

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