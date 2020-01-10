Иран и Украина могут вместе расшифровывать черные ящики самолета МАУ

Расследование авиакатастрофы может занять от одного до двух лет.

В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины могут совместно расшифровывать черные ящики, пишет Bloomberg.

Стороны совместно будут вести расследование и извлекать данные из бортовых самописцев. Ход расследование будут контролировать судебные власти Ирана.

Отмечается, что в пятницу специалисты попробуют осмотреть черные ящики, чтобы понять, возможно ли еще извлечь из них информацию. При этом, в Иране не хотят, чтобы бортовые ящики вывозили за пределы страны для проведения расследования. С изучением черных ящиков также могут помочь три иранские авиакомпании.

Агентство Reuters со ссылкой на иранских чиновников пишет, что расследование авиакатастрофы может занять от одного до двух лет. Источник также заявил, что Иран предпочел бы самостоятельно расшифровать черные ящики и при необходимости отправлял данные в РФ, Канаду, Францию или Украину, поскольку с этими странами заключено соглашение.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал 8 января спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 9 членов экипажа и 168 пассажиров, большинство – граждане Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявлял, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".

CNN со ссылкой на источник в разведке сообщал, что самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства.

Раннее международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737.