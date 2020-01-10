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В Луцке открыли кафе, где работают люди с синдромом Дауна

Идея создать кофейню принадлежит матерям ребят.

В Луцке открыли кофейню "Старый город", где работают люди с синдромом Дауна. Заведение расположено на улице Драгоманова, 11/3 и начало работу 9 января, сообщает Громадське радіо.

Фото: hromadske.radio

Идея создать такую кофейню принадлежит матерям ребят с синдромом Дауна. Сыновья совладелиц Андрей Мельник и Валентин Новосад будут работать в кафе по сменам - один до обеда, второй - после обеда, по четыре часа каждый. Также в заведении будет другой персонал.

Фото: hromadske.radio

18-летний Валентин Новосад еще во время учебы в школе стажировался в кафе-кондитерской. Сейчас он учится на мастера гостиничного и ресторанного обслуживания в Волынском колледже Национального университета пищевых технологий.

Андрей Мельник до открытию кафе тоже три года учился на бармена.

Напомним, в июне 2019 житель Луцка Богдан Кравчук стал первым в Украине молодым человеком с синдромом Дауна, который получил высшее образование. Он получил диплом бакалавра истории, успешно окончив Волынский национальный университет им. Леси Украинки.

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