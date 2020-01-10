В то же время глава МИД Украины заверил, что иранская сторона полностью содействует в расследовании катастрофы.

Иранские власти использовали бульдозеры для вывоза крупных обломков самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ, потерпевшего крушение в окрестностях Тегерана. Коммунальные службы зачищают место трагедии от мелкого мусора.

Об этом независимо друг от друга сообщают журналисты западных изданий, передает DW.

Британский журналист-расследователь, создатель сайта Bellingcat, Элиот Хиггинс обвинил власти Ирана в воспрепятствовании расследованию крушения украинского лайнера.

"Все больше и больше сообщений от людей, имеющих доступ к месту катастрофы, что обломки были снесены бульдозером в кучу, что делает подлинно криминалистическое расследование практически невозможным", - написал он в своем Twitter в пятницу, 10 января.

Информацию о том, что иранские власти использовали бульдозеры для вывоза крупных обломков самолета, а коммунальные службы зачищают место трагедии от мелкого мусора, подтвердила также в своем Twitter журналистка американского телеканала CBS Элизабет Палмер.

Она утверждает, что не обнаружила на месте крушения лайнера ни оцепления, ни следователей.

CBS crew just visited the #Ukrainian airlines crash site west of Tehran. Nine am local time. Virtually all pieces of the plane were removed yesterday - say locals. Scavengers now picking site clean. No security. Not cordoned off. No sign of any investigators. pic.twitter.com/hhNJyokhjq — Elizabeth Palmer (@elizapalmer) January 10, 2020

Ранее о том, что детали разбившегося в Иране самолета Boeing-737 продолжают сгребать бульдозером и доставлять без всякого порядка на свалку деталей, сообщил изданию "Цензор.НЕТ" источник из межведомственной комиссии по расследованию авиакатастрофы.

В то же время министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге вечером 10 января заявил, что Украина получила от Ирана доступ к бортовым самописцам ("черным ящикам") самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", потерпевшего крушение неподалеку Тегерана. По его словам, иранская сторона полностью содействует украинской в расследовании катастрофы.

Напомним, накануне международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Оо том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".