СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета рейса PS752 в Иране. Первая - попадание ракеты, вторая - теракт.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы СБУ, которая состоялась 10 января под его председательством.

Фото: ssu.gov.ua

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - цитирует Ивана Баканова пресс-центр СБУ.

Что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует. "Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы", - подчеркнул Иван Баканов. Он заверил, что СБУ "обязательно сообщит обществу всю объективную, проверенную информацию".

Отдельно Баканов призвал граждан более осторожно относиться к распространению непроверенных данных о трагедии.

"В новой современной реальности ... очень важно не разучиться думать и делать выводы, основываясь на фактах, а не на фейках. Мы все связаны друг с другом и все вместе будем нести ответственность за растиражированные фейковыводы. Нужно набраться терпения и подождать результатов расследования со стороны компетентных органов, которые основаны на доказательствах", - добавил он.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни в ночь на 8 января. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев. Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и двое пассажиров.

О том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также допустил возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но пока не подтверждена.

Точные причины крушения станут известны после окончания всех экспертиз и исследований. СНБО Украины рассматривает семь версий, среди которых - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.