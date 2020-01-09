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Джонсон: Иран мог случайно сбить украинский пассажирский самолет

В катастрофе погибли четверо подданных Великобритании.

Джонсон: Иран мог случайно сбить украинский пассажирский самолет
Фото: yahoo

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО возле Тегерана.

Об этом сообщает британский телеканал Sky news.

"Есть масса информации, что рейс был сбит иранской зенитной ракетой. Это могло быть сделано ненамеренно", - приводит телеканал высказывания премьера.

При этом Джонсон напомнил, что в катастрофе погибли четверо подданных Великобритании.

Ранее 9 января с аналогичными заявлениями выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Также в сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном.

В тот же день источники Newsweek из Пентагона и разведки заявили, что Иран мог ошибочно сбить самолет МАУ. Также о вероятности попадания в самолет ракеты Ирана со ссылкой на источники написали CNN и CBS News.

В иранской Организации гражданской авиации заявили о несостоятельности такой версии.

Напомним, в результате крушения самолета погибли 176 человек. Это граждане семи стран - 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 11 украинцев, включая весь экипаж, 10 граждан Швеции, четверо - Афганистана, трое - Британии и трое граждан Германии.

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