Трамп заявил об ужесточении санкций против Ирана

"Они были очень суровыми, а сейчас они еще существенно усилились".

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже ужесточил санкции против Тегерана после обстрела Ираном американских военных баз на территории Ирака.

Об этом сообщает Радио Свобода."Уже сделано. Мы усилили их. Они были очень суровыми, а сейчас они еще существенно усилились", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

"Я как раз одобрил их только что вместе с Министерством финансов", - добавил он.

Подробностей Трамп не привел, добавив, что Минфин сделает об этом заявление.

Накануне, 8 января, президент США пообещал ввести "новые изнурительные санкции против иранского режима" после ракетного обстрела баз войск США.

В США сообщили, что в результате этих ударов люди не пострадали, а нанесенный материальный ущерб был минимальным. Как сказал Трамп, в ответ на это совсем не обязательно прибегать к военной силе против Ирана.

Напомним, 3 января в Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и руководитель одного из спецподразделений Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касем Сулеймани. Распоряжение о ликвидации дал президент США Дональд Трамп.

Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

5 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки будут готовы нанести удары по 52 целям в Иране в случае, если Тегеран примет ответные действия за убийство иранского генерала Сулеймани.

Парламент Ирана 7 января проголосовал за законопроект, которым армия США и Пентагон признаются "террористическими организациями".

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Шамхани заявил, что Иран рассматривает 13 вариантов мести США за ликвидацию генерала Сулеймани.