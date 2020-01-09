Палата общин парламента Британии одобрила законопроект о выходе из ЕС 31 января

Законопроект, обеспечивающий выход Великобритании из Европейского Союза 31 января, завершил его прохождение через Палату общин.

Он был принят в третьем чтении 330 голосами против 231, сообщает

The Independent.

13 января законопроект поступит в Палату лордов. В случае, если в Палате лордов внесут поправки в законопроект, он будет вновь представлен на рассмотрение в Палате общин.

"Ни один неконсервативный депутат не проголосовал за законопроект, за него проголосовали 167 из 202 членов парламента от лейбористской партии, включая всех шесть претендентов на лидерство в партии, а также 45 депутатов шотландской национальной партии из 47 депутатов и все 11 либерал-демократов. Восемь депутатов DUP, которые возражали против планов премьер-министра по созданию таможенной границы в Ирландском море, не голосовали", - сообщает издание.

Лидер SNP в Вестминстере Ян Блэкфорд заявил, что законопроект создал "конституционный кризис", который приблизит референдум о независимости Шотландии и распаде ЕС.

"Ни при каких обстоятельствах мы не даем согласие на то, чтобы народ Шотландии и нашей страны был выведен из Европейского союза против нашей воли.

Вчера шотландский парламент подавляющим большинством проголосовал за то, чтобы не дать свое согласие", - сказал Блэкфорд.

Как сообщалось, на голосовании о выходе Британии из Евросоюза 62 процента шотландцев проголосовали за дальнейшее членство страны в ЕС.

Напомним, в конце октября Евросоюз официально отсрочил Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года.

В декабре в Британии провели внеочередные выборы, которые, как наделись политики, должны были вывести их из патовой ситуации, сложившейся вокруг "брексита".