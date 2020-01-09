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​В России детям подарили на Новый год конфеты с водкой, перцем и портретом Путина

В описании лакомства говорится, что в них "отражены определяющие черты главы государства".

​В России детям подарили на Новый год конфеты с водкой, перцем и портретом Путина
Конфеты "Президент"
Фото: golden-candies.ru

В новогоднем детском подарке жители российского Омска обнаружили конфеты "Президент" с портретом Владимира Путина на обёртке.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Фотографию опубликовал в группе "Ревизорро Омск" в соцсети "ВКонтакте" пользователь Антон, добавив, что есть конфеты он опасается, т.к. в состав продукта входят водка и перец чили.

Конфеты "Президент" производит компания "Джи Си - Золотые конфеты" из Санкт-Петербурга. В описании лакомства на сайте компании говорится, что в трюфеле "отражены определяющие черты главы государства: самообладание, спокойствие и харизматичность выражены тёплой нотой имбиря в бархатной трюфельной начинке, беспристрастность, непредсказуемость и остроумие - в раскрывающейся остроте перца чили".

Отмечается, что эти конфеты начали выпускать в 2018 году вместе с еще одной новинкой - "Ильич" с изображением Владимира Ленина.

Напомним, ранее в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке выпустили "букварь" с Путиным.

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