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Военные заставили отойти от украинского берега российский корабль-шпион

Сообщается, что корабль береговой охраны ФСБ  осуществлял сбор разведданных.

Военные заставили отойти от украинского берега российский корабль-шпион
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вертолет Морской авиационной бригады обнаружил в Азовском море корабль береговой охраны ФСБ России, который проводил сбор разведывательных данных.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль был обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведданных", - говорится  в сообщении.

Отмечается, что после нескольких облетов, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

Операция проходила во взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, которые держат оборону на побережье.

Напомним, в декабре прошлого года Военно-морские силы ВСУ сформировали дивизион надводных сил в Азовском море.

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