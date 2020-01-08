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На Донбасс доставили новую группу российских снайперов, - разведка

Боевики обустраивали огневые точки для провоцирования открытия огня. 

На Донбасс доставили новую группу российских снайперов, - разведка
Фото: news.dn.ua

На Донбасс прибыли очередные мобильные снайперские группировки. Об этом во время брифинга сообщили в Минобороны со ссылкой на украинскую разведку. 

Отмечается, что интенсивная подготовка снайперов осуществлялась под руководством российских офицеров. Боевики на передовых позициях обустраивали огневые точки для провоцирования открытия огня и нанесения ущерба личному составу ВСУ.

"К передовым подразделениям 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК прибыли сводные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских кадровых офицеров в конце декабря 2019 года”, - заявили в министерстве.

Напомним, за прошедшие сутки 7 января в зоне боевых действий на Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины, потерь с украинской стороны нет. Оба раза огонь велся неподалеку Васильевки.

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