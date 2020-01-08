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МАУ опубликовали список погибших в иранской катастрофе членов экипажа

На борту находились три пилота и шесть бортпроводников. 

МАУ опубликовали список погибших в иранской катастрофе членов экипажа
Фото: LB.ua

Авиакомпания МАУ, самолет которой разбился в Иране, опубликовала имена погибших членов экипажа рейса PS752. Список появился на официальном сайте компании.

На борту находились три пилота: Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко.

Помимо них, погибли шесть бортпроводников: Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук и Юлия Сологуб.

Также погибли два пассажира-гражданина Украины. 

Напомним, среди пассажиров было 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.

Самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, передает IRNA. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия. 

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