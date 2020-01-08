Офис генпрокурора расследует авиакатастрофу как нарушение правил безопасности и эксплуатации самолета

Офис генерального прокурора Украины начал расследование катастрофы самолета МАУ в Иране по статье за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Об этом сообщается на странице Офиса генерального прокурора в Facebook.

"Офис генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа", - говорится в заявление ОГП.

Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия.

В пресс-службе посольства Украины в Иране сообщили, что версии теракта или попадания в самолет ракетой пока исключаются, причина катастрофы - авария двигателя. Спустя несколько часов это сообщение отредактировали, указав, что информация о причинах аварии будет устанавливаться комиссией, а любые заявления о причинах катастрофы до решения комиссии не носят официальный характер.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке начать уголовное производство по факту крушения самолета авиакомпании МАУ в Иране.