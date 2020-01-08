МАУ исключает версию ошибки экипажа разбившегося в Иране самолета

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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что экипаж разбившегося в Иране самолета Boeing 737-800 был одним из самых опытных и сильных. Вероятность, что он мог допустить ошибку, - минимальна.

Об этом на брифинге в аэропорту "Борисполя" сказали представители компании.

"Гапоненко Владимир - командир, 11600 часов налета, почти весь налет на 737, 5500 тысяч - командирского. Наумкин Алексей - инструктор на самолете, который находился в качестве усиленного экипажа, - 12000 часов налета, 6600 в качестве КВС на 737. Второй пилот - Хоменко Сергей - 7700 часов налета на самолете 737. Учитывая сложности самого рейса, продолжительности, на самолете был усиленный экипаж", - рассказал журналистам вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский.

"Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши подготовки летного состава на 737 проводятся исключительно в аэропорту Тегерана, как не странно. Поэтому в процессе проверяется мастерство летчиков для того, чтобы оценить их действия в аварийной ситуации. Имея данные, что сегодня самолет набрал 2400 метров в высоту, ошибка экипажа - минимальна, мы ее не предполагаем", - добавил он.

"На самолете было шесть бортпроводников, прекрасных девочек и мальчиков. Земля им пухом пусть будет", - сказал Сосновский.

Напомним, что самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана.

Рейс PS752 должен был прибыть в Киев в 8 утра.