С начала суток боевики один раз открывали огонь на Донбассе

О потерях среди ВСУ не сообщается.

С начала суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, 7 января, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Напомним, ранее команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своих отчетах за 4 и 6 января заявила, что украинская сторона нарушила Минские договоренности относительно отведения вооружения - зенитных ракетных комплексов 9КЗЗ "Оса". В штабе ООС сообщили, что это не является нарушением.

За прошедшие сутки в зоне ООС произошло пять обстрелов и были ранены двое военных.