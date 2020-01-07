Российской блогерше Митрошиной запретят въезд в Украину

Госпогранслужба Украины запретит въезд российской блогерше и экс-журналистке пропагандистского канала "Россия" Александре Митрошиной, которая незаконно посещала Крым.

До этого у нее не было запрета на посещение Украины, сообщили на странице МВД в Facebook.

"Границу вчера она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, во время проверки не установили, посещала ли она временно оккупированную территорию Крыма", – уточнили в министерстве.

Однако после конфликта, который 6 января произошел в Киеве, пограничники объявят ей о запрете.

Напомним, в Киеве произошло столкновение из-за выступления российской блогерши Александры Митрошиной.

На ее выступление пришли члены организации "Відсіч" и спросили у девушки, почему она незаконно посещала Крым. Между активистами и посетителями лекции Митрошиной завязалась ссора, полиция задержала одного из активистов.