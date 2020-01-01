​МВД: запрет фейерверков на местном уровне носит формальный характер

Министерство внутренних дел заявило, что запреты фейерверков, которые вводят местные органы власти, носят формальный характер.

Об этом говорится в фейсбуке ведомства.

"Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков [в новогоднюю ночь], если это запрещено? Объясняем - решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждая отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС, то есть до нашей победы. Однако соответствующие изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный и Кодекс об админнарушениях об ответственности за запуск салютов не вносились", - сказано в сообщении.

Это значит, что запрет как бы существует, но никакой ответственности за его нарушение нет.

Согласно КУоАП, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Напомним, что в Киеве запрет на запуск фейерверков впервые ввели в 2014 году в связи с боевыми действиями на Донбассе.

В конце 2019 года этот запрет подтвердили, он действует до конца войны.