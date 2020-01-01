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​В последний день 2019 года боевики совершили пять обстрелов

С начала нового года стрельба не велась.

​В последний день 2019 года боевики совершили пять обстрелов
Фото: dpsu.gov.ua

Российские боевики на Донбассе во вторник, 31 декабря, совершили пять обстрелов. С начала нового года - по состоянию на 7 часов утра - стрельба не велась.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

"31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Стреляли в районе Авдеевки, Зайцево, Новолуганского и Крымского.

Напомним, 9 декабря на саммите "нормандской четверки" в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России договрились об "установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня до конца этого года".

Сделать этого не удалось, и 18 декабря участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о продлении перемирия, которое было объявлено в июле текущего года и не соблюдается.

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