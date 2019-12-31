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С начала суток боевики один раз открывали огонь на Донбассе

Потерь среди ВСУ нет

С начала суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Из вооружения БТР противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, ранее командование Объединенных сил подвело итоги года. Военные обсудили и определили основные направления работы.

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