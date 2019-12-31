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За сутки на Донбассе произошло два обстрела, ранен военный

С начала 31 декабря противник не проявлял огневой активности. 

За сутки на Донбассе произошло два обстрела, ранен военный
Фото: Макс Левин

С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе противник дважды открывал огонь, ранен украинский военный. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Оба случая зафиксированы неподалеку населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – добавили в ведомстве. 

С начала суток 31 декабря противник не проявлял огневой активности, потерь с украинской стороны нет.

Напомним, что на саммите лидеров стран "нормандской четверки" стороны договорились о полном прекращении огня до нового года, однако обстрелы происходили ежедневно. 

За одни сутки 29 декабря российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

В тот же день на Донбассе состоялся обмен. Среди тех, кого Украина передала в рамках обмена, пятеро "беркутовцев", обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, а также – воевавший за "ДНР" бразилец Лусварги.

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