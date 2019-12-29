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День на Донбассе прошел без потерь

Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных.

День на Донбассе прошел без потерь
Фото: Макс Левин

С начала суток 29 декабря в районе проведения боевых действий на Донбассе зафиксировано три обстрела. Режим прекращения огня нарушили вооруженные формирования Российской Федерации.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Два обстрела украинских позиций зафиксировано вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один - у Николаевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как сообщалось, в субботу, 28 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

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