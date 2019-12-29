В понедельник в Киеве до -3 градусов

30 декабря в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-5 градусов, днем -1...-3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, на Закарпатье небольшой снег, днем без существенных осадков, местами гололед, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-9 градусов, во Львовской и Ивано-Франковской областях -5...-12 градусов, днем +4...-4 градуса.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Моршине ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -7...-9 градусов, днем -1...+1 градус.

В Трускавце ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -7...-9 градусов, днем -1...+1 градус.

В Сваляве ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -5...-7 градусов, днем 0...+2 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем местами гололед, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-7 градусов, днем +2...-4 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, в Винницкой области ночью небольшой снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-7 градусов, днем +3...-4 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-7 градусов, днем -3...+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, в Одесской области ночью местами небольшой снег, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +3...-3 градуса, днем -2...+4 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь со снегом, днем без существенных осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов.

В Ялте ночью местами небольшой дождь со снегом, днем без существенных осадков. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +3...+5 градусов.