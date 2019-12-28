Фото: president.gov.ua

В Ивано-Франковской области восстановили мост через речку Чечва, соединяющий село Долгое-Калушское с селом Пийло.

Об этом говорится на сайте президента Владимира Зеленского, которому в субботу показали объект после ремонта.

В июле 2008 года во время паводка мост был частично разрушен. В течение 2008-2012 годов его ремонтировали, но из-за нехватки денег работы выполнили не до конца. Во время последующих паводков опоры моста были подмыты, железобетонные плиты просели. В результате паводка 27-30 июня 2018 была разрушена часть моста, и движение автотранспорта по мосту было остановлено.

В мае 2019 года новый паводок подмыл восемь опор и левую береговую опору, в результате чего обвалились четыре пролета и просели другие.

В ходе ремонта мост установили на новые опоры. Стоимость работ составила 24 млн гривен, большинство денег взяли из резервного фонда государственного бюджета.