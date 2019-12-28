Председательствующая судья Апелляционного суда Васильева, которая продолжает сегодня слушать жалобу защиты на меру пресечения экс-"беркутовцам", обвиняемым в преступлениях, которые привели к смерти 49 человек, озвучила новое постановление генпрокурора Рябошапки об изменении действующей группы прокуроров Донского, Земскова, Иванова, Симонова, Малашич, которые до сих пор поддерживали государственное обвинение в деле. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Суд принял постановление прокурора.

Прокурор Симонов попросил у всех присутствующих прощения и сказал, что они вынуждены покинуть зал суда.

Присутствующие аплодировали прокурорам, которые выходили из зала заседания.

После этого адвокаты потерпевших заявили отвод новым прокурорам. Их поддержали потерпевшие, которые находятся в зале суда и включены с других судов страны видеосвязью. Обвиняемые и их защита выступили против отвода новой группы прокуроров. Суд удалился в совещательную комнату.

Сегодня на заседании присутствуют все пять экс-беркутовцев. Трое - Янишевский Аброськин, Зинченко - в режиме видеосвязи, Тамтура и Маринченко, которые находятся под домашним арестом, присутствуют в зале заседания.

Обновление 12:30. Суд отклонил отвод новым прокурорам, заявленный адвокатами потерпевших, мотивируя тем, что оснований недостаточно, передает корреспондент LB.ua.

Среди оснований адвокаты указывали на то, что прокуроры не обладают материалами дела и являются предвзятыми.

Среди причин адвокаты также назвали несоответствие постановления УПК, и то, что у новых прокуроров физически не было возможности ознакомится с материалами многотомного дела. Также адвокаты потерпевших считают, что новые прокуроры заинтересованы в деле исключительно из мотивации карьерного роста.

Фото: Мария Лебедева Справа налево Сергей Тамтура, Александр Маринченко, адвокаты Варфоломеев, Решко, Горошинский

Фото: Мария Лебедева Новая группа прокуроров Шевеленко, Куций, Субботин

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, вчера генпрокурор Рябошапка решил прямо во время судебного заседания поменять прокуроров в деле о расстреле Небесной Сотни. Экс-"беркутовцы" поддержали замену прокуроров, семьи Героев Небесной Сотни потребовали у Рябошапки объяснений.

Ранее, 26 декабря стало известно, что Киевский апелляционный суд может освободить из-под стражи для обмена экс-"беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. И хотя такие ходатайства от стороны защиты поступают каждый раз после принятия решения о продлении меры пресечения, адвокат Евгения Закревская и несколько десятков пострадавших опасаются, что до 29 декабря, дня обмена пленных, остается риск изменения меры пресечения обвиняемым по этому делу.

На прошлой неделе суд отпустил уже второго из пяти экс-“беркутовцев” - Александра Маринченко - под домашний арест.