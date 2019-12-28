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Прокуроров по делу убийства Небесной сотни исключили из группы новым постановлением Рябошапки (обновлено)

Присутствующие аплодировали, когда прокуроры выходили из зала заседания.

Прокуроров по делу убийства Небесной сотни исключили из группы новым постановлением Рябошапки (обновлено)
Фото: Макс Левин

Председательствующая судья Апелляционного суда Васильева, которая продолжает сегодня слушать жалобу защиты на меру пресечения экс-"беркутовцам", обвиняемым в преступлениях, которые привели к смерти 49 человек, озвучила новое постановление генпрокурора Рябошапки об изменении действующей группы прокуроров Донского, Земскова, Иванова, Симонова, Малашич, которые до сих пор поддерживали государственное обвинение в деле. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Суд принял постановление прокурора.

Прокурор Симонов попросил у всех присутствующих прощения и сказал, что они вынуждены покинуть зал суда.

Присутствующие аплодировали прокурорам, которые выходили из зала заседания.

После этого адвокаты потерпевших заявили отвод новым прокурорам. Их поддержали потерпевшие, которые находятся в зале суда и включены с других судов страны видеосвязью. Обвиняемые и их защита выступили против отвода новой группы прокуроров. Суд удалился в совещательную комнату.

Сегодня на заседании присутствуют все пять экс-беркутовцев. Трое - Янишевский Аброськин, Зинченко - в режиме видеосвязи, Тамтура и Маринченко, которые находятся под домашним арестом, присутствуют в зале заседания.

Обновление 12:30. Суд отклонил отвод новым прокурорам, заявленный адвокатами потерпевших, мотивируя тем, что оснований недостаточно, передает корреспондент LB.ua.

Среди оснований адвокаты указывали на то, что прокуроры не обладают материалами дела и являются предвзятыми.

Среди причин адвокаты также назвали несоответствие постановления УПК, и то, что у новых прокуроров физически не было возможности ознакомится с материалами многотомного дела. Также адвокаты потерпевших считают, что новые прокуроры заинтересованы в деле исключительно из мотивации карьерного роста.

Справа налево Сергей Тамтура, Александр Маринченко, адвокаты Варфоломеев, Решко, Горошинский
Фото: Мария Лебедева
Справа налево Сергей Тамтура, Александр Маринченко, адвокаты Варфоломеев, Решко, Горошинский

Новая группа прокуроров Шевеленко, Куций, Субботин
Фото: Мария Лебедева
Новая группа прокуроров Шевеленко, Куций, Субботин

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, вчера генпрокурор Рябошапка решил прямо во время судебного заседания поменять прокуроров в деле о расстреле Небесной Сотни. Экс-"беркутовцы" поддержали замену прокуроров, семьи Героев Небесной Сотни потребовали у Рябошапки объяснений.

Ранее, 26 декабря стало известно, что Киевский апелляционный суд может освободить из-под стражи для обмена экс-"беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. И хотя такие ходатайства от стороны защиты поступают каждый раз после принятия решения о продлении меры пресечения, адвокат Евгения Закревская и несколько десятков пострадавших опасаются, что до 29 декабря, дня обмена пленных, остается риск изменения меры пресечения обвиняемым по этому делу. 

На прошлой неделе суд отпустил уже второго из пяти экс-“беркутовцев” - Александра Маринченко - под домашний арест.

Марія ЛебедєваМарія Лебедєва, ​журналістка
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