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ВСУ получили партию бронированных медицинских машин

Они созданы на базе советских машин МТ-ЛБ.

Вооруженные силы Украины получили партию бронированных медицинских машин МТ-ЛБ-С.

Фото: facebook.com/Valeriy But

Український мілітарний портал сообщает, что машины подготовила украинская научно-производственная компания "ВК Система". Они созданы на базе советских машин МТ-ЛБ.

"Производство медицинских МТ-ЛБ-С происходит в рамках государственного оборонного заказа на 2015-2019 годы. В кормовой части машины установлена лебедка с электроприводом, тросом которой можно извлекать раненых и пострадавших из труднодоступных зон или тех, которые под огнем", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Valeriy But

Отмечается, что в течение 2016-2017 годов было закуплено 30 единиц МТ-ЛБ-С. Всего же контрактом предусмотрено приобретение для нужд украинской армии 120 медицинских машин.

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