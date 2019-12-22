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С 2020 года военные ВСУ начнут изучать английский язык

Руководство ВСУ считает это приблизит украинскую армию к стандартам НАТО.

С 2020 года военные ВСУ начнут изучать английский язык
Сергей Наев

С 2020 года военные Вооруженных сил Украины начнут изучать английский язык. Об этом сказал заместитель начальника Генштаба Сергей Наев в комментарии BBC Украина.

В следующем году в ВСУ планируют усилить изучение английского языка, в частности с помощью инструкторов западных партнеров.

"Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений", - сказал Наев.

По его словам, изучение английского языка - один из путей приближения украинской армии к стандартам НАТО.

Он добавил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе. "Преимущество будет предоставляться тому офицеру или сержанту, который знает английский", - отметил Наев.

Ранее сообщалось, что Украина стала 49-й из 100 стран по уровню владения английским языком. Это соответствует уровню B1 по Общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR).

Уровень владения английским языком у взрослого населения в Украине ниже среднего мирового уровня. Все соседние страны, кроме Молдовы (ее нет в исследовании), находятся выше по рейтингу. Польша - 11-я, Венгрия - 15-я, Румыния - 16-я, Словакия - 25-я, Беларусь - 47-я, Россия - 48-я.

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