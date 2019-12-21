В 2019 году на освобожденных территориях Донбасса разминировали более 250 га

В 2019 году на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей осуществлено гуманитарное разминирование 36 участков общей площадью 250,7 га. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что разминирование удалось провести благодаря финансовой поддержке правительств 10 стран - США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Швейцарии и Чехии.

"После окончания работ по очистке территорий группа внешнего контроля качества разминирования Вооруженных Сил Украины провела инспектирование этих участков для подтверждения их соответствия международным нормам и национальным стандартам противоминной деятельности", - говорится в сообщении.

24 из 36 участков площадью 164 га передали местным органам самоуправления для использования по назначению.

Ранее сообщалось, что с начала войны Донбассе от мин погибло 300 гражданских, из них 27 детей. Общее количество пострадавших гражданских о взрывоопасных предметов – более тысячи.