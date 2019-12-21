Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)
Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)
Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа" (обновлено)
Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа" (обновлено)
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
В США впервые запустили космический корабль Boeing Starliner, но старт не удался (обновлено)
В США впервые запустили космический корабль Boeing Starliner, но старт не удался (обновлено)
Стали известны подробности газовых договоренностей с Россией
Стали известны подробности газовых договоренностей с Россией
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя (обновлено)
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя (обновлено)
Младена Качурець про звільнення з МОЗ: "Я вірю, що нам вдасться повернутись"
Младена Качурець про звільнення з МОЗ: "Я вірю, що нам вдасться повернутись"
ГлавнаяОбществоВойна

В 2019 году на освобожденных территориях Донбасса разминировали более 250 га

Разминирование удалось провести благодаря финансовой поддержке правительств 10 стран.

В 2019 году на освобожденных территориях Донбасса разминировали более 250 га
Фото: http://www.mil.gov.ua/

В 2019 году на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей осуществлено гуманитарное разминирование 36 участков общей площадью 250,7 га. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что разминирование удалось провести благодаря финансовой поддержке правительств 10 стран - США, Канады, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Швейцарии и Чехии.

"После окончания работ по очистке территорий группа внешнего контроля качества разминирования Вооруженных Сил Украины провела инспектирование этих участков для подтверждения их соответствия международным нормам и национальным стандартам противоминной деятельности", - говорится в сообщении.

24 из 36 участков площадью 164 га передали местным органам самоуправления для использования по назначению.

Ранее сообщалось, что с начала войны Донбассе от мин погибло 300 гражданских, из них 27 детей. Общее количество пострадавших гражданских о взрывоопасных предметов – более тысячи.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также