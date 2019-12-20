С начала суток боевики пять раз открывали огонь на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-ценр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82-мм, неподалеку Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов. В районе ответственности группировки "Восток" противник совершил три обстрела: в районе Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Славного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Каменки - из гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Также в штабе сообщили, что обстановка на местах разведения сил и средств стабильная.

Напомним, за сутки 19 декабря оккупационные войска в зоне проведения ООС в Донецкой и Луганской областях один раз нарушали режим прекращения огня, потерь с украинской стороны не было.