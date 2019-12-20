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Ryanair откроет рейс из Львова в Познань

Рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю.

Ryanair откроет рейс из Львова в Познань
Фото: facebook/Міністерство інфраструктури України

Ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair решил открыть рейс Львов - Познань (Польша) с 1 апреля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования.

Рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю, по средам и воскресеньям. Вылет из Львова в среду запланирован в 14:45, в воскресенье – в 08:50.

Напомним, компания Ryanair намерена закрыть рейсы из Украины в Стокгольм (Швеция) и Нюрнберг (Германия) с 28 марта 2020 года. Это связано с тем, что компания Boeing задерживает поставки самолетов Boeing 737 MAX.

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Источник: "Украинские новости"
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