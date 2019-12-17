СБУ разоблачила руководство государственных шахт "Львовугля" на организации масштабных коррупционных схем с выплатой зарплаты шахтерам. Из-за этих действий государственная структура ежемесячно теряла более миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"В сделке были задействованы руководители шести шахт. Они организовали привлечение работников на сторонних работах. В частности, использовали труд подчиненных в личных целях, а также для участия в коммерческих проектах. Некоторые рабочие даже продолжали получать зарплату, находясь за границей на заработках", - отметили в СБУ.

Фото: СБУ

Чиновники систематически не отражали в табелях отчетности фактическое отсутствие работников на рабочих местах. Зато шахтерам начисляли зарплату, средний размер которой составлял до 23 тысяч гривен.

Фото: СБУ

Во время обысков и осмотров, проведенных в помещении «Львовугля», на шести шахтах, а также по местам строительства домов руководства госпредприятия, правоохранители изъяли документацию и другие доказательства их противоправной деятельности.

На территории одной из шахт также обнаружен подпольный цех по изготовлению бетонных изделий и тротуарной плитки, который был незаконно подключен к электросети.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) К Украины, проводятся следственные действия. Устанавливается причастность других чиновников области к незаконным схемам.

Напомним, вчера, 16 декабря сообщалось об обысках на шахтах "Львовуголь". Правоохранители Львовской области зафиксировали факты использования труда шахтеров в личных целях руководства шахт.

Помимо подпольного изготовления плитки, один из руководителей шахты на протяжении нескольких месяцев привлекал пять человек к строительству дома на земельном участке, который принадлежит его жене, в то время, когда шахтеры должны были работать на шахте.

14 ноября Министерство финансов Украины перечислило один миллиард гривен для выплаты задолженности по зарплатам шахтеров Донбасса, Волыни и Львовской области.