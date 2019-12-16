Украинского капитана теплохода, сбившего катер на Дунае, снова арестовали в Венгрии

Прокуратура опасается, что украинец может попытаться скрыться от следствия.

64-летнего украинского капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште, в результате чего погибли 28 человек, вновь арестован.

Как сообщает АР, решение об аресте 16 декабря принял Центральный районный суд Пешта. Данное решение может быть обжаловано. Арест был применен из-за опасений, что украинец может попытаться скрыться от следствия.

28 ноября венгерская прокуратура выдвинула официальное обвинение украинскому капитану швейцарского круизного судна Viking Sigyn в неосторожности при управлении речным судном, повлекшей массовую гибель людей, и неоказании помощи пассажирам. Прокуроры ходатайствуют о девяти годах тюремного заключения для гражданина Украины Юрия Ц.

Капитан был освобожден из-под стражи после окончания расследования катастрофы. Он был должен носить электронное устройство слежения, и ему не разрешалось покидать назначенное место жительства без разрешения.

Как следует из материалов следствия, одессит Юрий Ц. работал в Дунайском пароходстве с 1975 года. В ранге капитана речных судов он служит с 1989 года. С 2000 года нанимается в одном из частных пароходств Швейцарии.

29 мая на Дунае столкнулись швейцарское круизное судно Viking Sigyn и малый прогулочный катер "Русалка". От сильного удара катер затонул примерно за 7 секунд. Всего на борту катера было 35 человек (венгры - капитан и матрос, и 33 пассажира, граждане Южной Кореи), спаслись лишь семеро.

В ходе поисковых работ найдены тела 26 взрослых и 6-летнего ребенка. Среди них был венгерский капитан и матрос затонувшего судна. Один пассажир до сих пор считается пропавшим без вести.