В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
СБУ инсценировала нападение на нардепа от "Слуги народа" Ананченко (обновлено)
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали Центральный железнодорожный вокзал

Посадка осуществляется через прилегающие к зданию подземные переходы.

Фото: Александр Рудоманов

В Киеве из-за сообщения о заминировании временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала, пассажиров и сотрудников эвакуировали.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По его информации, поезда курсируют в обычном режиме, а посадка осуществляется через прилегающие к центральному зданию подземные переходы.

На месте работают правоохранители и взрывотехники.

Напомним, ранее Сотрудники Службы безопасности задержали группы людей, которые организовывали работу "ботофермы" и использовали ее для массового распространения ложных сообщений о "минировании".

За совершение такого преступления в Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также