Посадка осуществляется через прилегающие к зданию подземные переходы.

Фото: Александр Рудоманов

В Киеве из-за сообщения о заминировании временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала, пассажиров и сотрудников эвакуировали.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По его информации, поезда курсируют в обычном режиме, а посадка осуществляется через прилегающие к центральному зданию подземные переходы.

На месте работают правоохранители и взрывотехники.

Напомним, ранее Сотрудники Службы безопасности задержали группы людей, которые организовывали работу "ботофермы" и использовали ее для массового распространения ложных сообщений о "минировании".

За совершение такого преступления в Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.