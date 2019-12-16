Сегодня в Киевском Апелляционном суде рассмотрели апелляционную жалобу адвокатов экс-бойцов спецроты "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и экс-заместителя командира киевского "Беркута" Олега Янишевского на решение Святошинского районного суда о продлении им меры пресечения свободы в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Как сообщалось, в деле фигурируют пятеро "беркутовцев", они обвиняются в убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 49 людей.

На заседание так же пришел обвиняемый Сергей Тамтура, которому суд ранее смягчил меру пресечения свободы сначала до домашнего ареста с ношением электронного браслета, а потом ему вовсе отменили обязательство носить браслет.

Фото: Мария Лебедева

В начале рассмотрения жалобы один из адвокатов защиты, Александр Горошинский, подал ходатайство о присоединении к делу материалов из дела Святошинского суда, а именно - фото, список личного состава подразделения "Беркут" в Киеве, списки, в которых зафиксировано, за кем был закреплен какой автомат, и другие доводы, которые, по его мнению, указывают на то, что доказательств вины его подзащитных за все время рассмотрения в суде не достаточно, и это, по его мнению, одна из причин пересмотреть меры пресечения подзащитным.

По мнению защиты, доказательством отсутствия риска побега подопечных является участие в судебном процессе Тамтуры, который посещает заседания, несмотря на освобождение из-под стражи.

Прокурор Игорь Земсков обратил внимание суда на тот факт, что во время рассмотрения дела после освобождения из-под стражи из страны сбежал один из ключевых обвиняемых Дмитрий Садовник, после чего в России ему предоставили убежище и гражданство, и общая тенденция в отношении экс-беркутовцев, сбежавших в РФ такова, что им предоставляется либо статус беженца, либо гражданство страны-агрессора. Также Земсков обратил внимание на ряд экспертиз, установивших, что на видеоматериалах следствия изображены обвиняемые с автоматами в руках, как и установлено, что там же вместе с ними находился Садовник.

Фото: Мария Лебедева

По мнению прокуроров, доказательств рисков при освобождении обвиняемых из-под ареста более, чем достаточно, и исходя из этого они высказали свою позицию - жалобу защиты считают нужным отклонить. Такую позицию поддержала адвокат потерпевших Евгения Закревская и потерпевшие, которые пришли на судебный процесс.

Слово дали самим обвиняемым, каждый из них поддержал позицию своей защиты. Экс-бойцы "Беркута" считают, что доказательств их вины в суде не привели до сих пор. Аброськин заявил: "Особенно нечего добавить. Прошу изменить меру пресечения, потому что я не виноват".

Так же и защита и сами обвиняемые сообщили, что смена меры пресечения не избавляет их от процессуальных обязательств.

Один из адвокатов, Варфоломеев, обращаясь непосредственно к коллегии судей, заявил: "Перед вами сидят солдаты. Чтобы поступить на службу в то подразделение, нужно соответствовать определенным требованиям. То «сито», через которое они прошли, требует наличия определенных морально-боевых качеств. Сейчас государство держит их под стражей человека, когда не доказано, что этот человек держал в руках то оружие. Взяли молодых мальчиков, Аброськина и Зинченко, и закрыли. Ни одного темного пятна нет, доказано в характеристике. Зинченко, пребывая за решеткой, женился, например"..

Общая позиция защиты сводилась к тому, что якобы в ходе следствия и судебного разбирательства не была установлена причастность именно их подопечных, что оружие, из которого были убиты люди, принадлежало именно им, и что выбранная судом мера пресечения свобода чересчур строга. Для подтверждения своих слов они приводили материалы из дела (события, показания свидетелей, фото), которое слушается в Святошинском суде.

По мнению адвоката Закревской, доказательства защиты были приведены искаженно и тенденциозно для того, чтобы составить в суде позитивный портрет подзащитным.

"Суд сейчас не может исследовать эти доводы повторно, потому что суд первой инстанции не вынес свой вывод. Сторона защиты приводит искаженные данные о раненых правоохранителях и митингующих. Например, у потерпевших не было оружия, это установлено из доказательств в суде. Также, важно принимать во внимание обстоятельства, сначала убивали гражданских лиц. Сегодня защита заявляла о том, что перед нами солдаты государства. Из сегодняшних слов защиты можно сделать вывод, что обвиняемые действительно считали себя на войне и они противостояли врагу, и речь не шла о защите общественного порядка, они считали врагами на тот момент безоружных гражданских лиц. И соответственно себя вели. И это подтверждается видео-доказательствами, где видно бойцов с желтыми повязками на рукавах", - заявила адвокат.

Она напомнила о показаниях одного из ключевых свидетелей по делу - начальника отряда спецназначения по борьбе с терроризмом ВВ МВС "Омега" Анатолия Стрельченко, который рассказал о том, что стрельба спецназовцев не была прицельной, что не может быть оправданным в такой ситуации. А свидетели, на которых ссылалась защита, давали свои показания не так, как их представила защита. В частности, обстоятельства происшествия позволили установить, что один из правоохранителей по фамилии Фурман получил ранение от своих же – характер ранения говорит о том, что это было не табельное оружие, а граната с примотанными к ней элементами. Он не смог обозначить, откуда прилетела граната, а видеозаписи показывают, что в том месте на тот момент находились только правоохранители.

"Это полная манипуляция – защита предлагает положиться на их сегодняшний анализ или изучить доказательства дела заново. Суд первой инстанции обосновал свое решение – на данном этапе увеличился риск побега, причем, во время исследования", - сказала Закревская.

Защита не смогла объяснить, в чем состоит незаконность и необоснованность решения Святошинского суда, считает прокурор Игорь Земсков.

"Они ссылаются на фактические обстоятельства дела, но не приводят никаких обоснований решения, чем полностью игнорируют требования КПК Украины. Обвиняемым инкриминируется совершение тяжких и особенно тяжких преступлений. И решение, принятое судом первой инстанции, является пропорциональным и общественно необходимым", - сказал он в суде.

Его поддержал коллега, Янис Симонов, и так же привел суду аргументы относительно рисков отмены решения о содержании под стражей.

Потерпевший Юрий Аксенин заметил, что на данный момент не все свидетели по делу опрошены, и он - тому подтверждение. Также, он добавил, что о судебном процессе узнал случайно, и что суд не информирует должным образом потерпевших о заседании.

"Защита заявляет, что их подзащитные не причастны к этим преступлениям. Но давайте тогда посмотрим с самого начала: обвиняемые 20 февраля были в форме, которая не позволяет их идентифицировать, умышленно, чтобы их не смогли потом идентифицировать, и этим и манипулирует защита. Но нам предоставили свои выводы эксперты, где идентифицированы минимум двух лиц. Относительно двух лиц есть заключения баллистической экспертизы. Они подтверждают, что именно из стволов их автоматов осуществлены выстрелы, пули от которых найдены в телах погибших и на местности", - рассказал в перерыве LB.ua прокурор Игорь Земсков.

После перерыва коллегия судей в составе судьи Ковальской В. В., Гриненко О. И. и Жук О. В. Вынесли решение - отказать в удовлетворении апелляционной жалобы и оставить в силе решение суда первой инстанции.

Это уже вторая подобная апелляционная жалоба стороны защиты, первую рассматривали в августе этого года после изменений КПК, принятых в августе этого года, изменения касаются права на обжалование обвиняемыми и подозреваемыми продления меры пресечения свободы в виде содержания под стражей.

Напомним, 24 октября четырем бывшим "беркутовцам" по ходатайству прокурора продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 22 декабря, аргументируя тем, что никакие другие меры пресечения не смогут обеспечить гарантированного присутствия обвиняемых в судебном процессе. На ближайших заседаниях в Святошинском суде прокуроры снова будут подавать ходатайство о продлении меры пресечения обвиняемым, и вероятно, сегодняшняя апелляция - не последняя.

В феврале и июле 2015 года правоохранители задержали бывших бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского. В марте-апреле 2014 года были арестованы экс-сотрудники этой спецроты Сергей Зинченко и Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник, который сбежал из-под домашнего ареста.

10 февраля 2016 года дела были переданы в суд, а 16 февраля - объединены в одно производство. 7 июля 2019 года Генпрокуратура начала проведение дополнительных следственных экспериментов на улице Институтской в Киеве по делам Евромайдана. В частности, осуществляется воспроизведение обстановки и обстоятельств событий по эпизодам убийств 20 февраля 2014 года.

Экс-беркутовцы обвиняются в убийстве 48 протестующих на Институтской улице в Киеве, а также в 80 огнестрельных ранениях активистов. Им также инкриминируется совершение террористического акта.