На сайте Рады появился текст законопроекта Зеленского о децентрализации

Из Конституции предлагается убрать районы и ввести вместо них округа.

В законопроекте президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти предлагается ликвидировать районы и ввести вместо них округа. Соответствующая информация появилась на сайте парламента.

В частности, статью 118 Конституции предлагается установить в такой редакции:

"Исполнительную власть в областях и округах совершают территориальные органы центральных органов исполнительной власти. Представителями государства в областях, округах и Киеве являются префекты. Состав офиса префекта формирует префект. Префект назначается и увольняется президентом Украины по представлению Кабинета министров. Срок пребывания префекта на должности в одном округе, области, городе Киеве не может превышать трех лет...", - говорится в документе.

Устанавливается, что префект является государственным служащим, он подконтролен президенту и Кабмину.

При этом ныне в статье 118 исполнительной властью наделены местные государственные администрации в областях, районах и городах Киеве и Севастополе.

В ст. 106 Конституции за президентом закрепляют право временно останавливать полномочия главы громады, состава совета громады, окружного и областного совета по представлению префекта и назначать временного государственного уполномоченного в случаях, определенных Конституцией.

Территорию Украины, согласно с проектом, будут составлять громады - первичная единица в системе административно-территориального устройства Украины, первичный субъектом местного самоуправления и юридическое лицом, а несколько смежных громад составляют округ.

Систему административно-территориального управления составят громады, округи, области, АР Крым. В нынешней редакции ее составляют АР Крым, области, районы, города, районы в городах, села и поселки.

Вместо районных и областных советов органами местного самоуправления будут окружной и областной совет, которые будут представлять и реализовывать интересы громад согласно с округом или областью. У каждой громады будет свой совет.

Срок полномочий главы громады, депутатов совета громады, окружного или областного совета будет составлять четыре года. Главы окружного и областного совета составит один год, их избрание будет происходить на основе ротации.

Устанавливается, что исключительно законами Украины будет определяться административно-территориальное устройство и правовой статус административно-территориальных единиц, правовой статус Киева как столицы.

Напомним, ранее Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. В октябре первый замглавы депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что изменения в Конституцию в части реформирования местного самоуправления (децентрализации) будут приняты "интенсивно" - в декабре или январе.