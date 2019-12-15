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Зеленский проигнорировал годовщину объединительного собора ПЦУ

Поместная Православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года.

Зеленский проигнорировал годовщину объединительного собора ПЦУ
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский проигнорировал годовщину Объединительного собора, на котором была создана Православная церковь Украины.

Как отмечает "Прямой", в воскресенье, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал торжественную литургию, посвященную первой годовщине Объединительного собора ПЦУ.

"Также нет никаких упоминаний об этом историческом событии на сайте Офиса президента или в официальных аккаунтах в соцсетях главы государства", - говорится в сообщении.

Отметим, что последняя новость на сайте главы государства датирована 14 декабря. В ней сообщается, что Владимир Зеленский почтил ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, что 29 сентября Зеленский пропустил Марш памяти, приуроченный к 78-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру, за что подвергся резкой критике раввина Якова Дов Блайха, который сказал, что "первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября".

После того, как видео выступления раввина попали в Интернет, команда Зеленского выложила фотографии Зеленского с букетом цветов возле советского памятника расстрелянным в Бабьем Яру. В Офисе президента сказали, что Зеленский был в Бабьем Яру, просто его присутствие не афишировали.

Поместная Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года.

ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира. Пока что ее признали три церкви - Константинопольская, Элладская и Александрийская.

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