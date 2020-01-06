США поздравили ПЦУ с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии

"Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства".

США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства", - говорится в сообщении.

We congratulate the Orthodox Church of Ukraine on the one year anniversary of the Tomos of Autocephaly being granted by Ecumenical Patriarch Bartholomew. We reiterate our support for Ukrainians’ ability to worship as they choose, free from external interference. (AP Photo) pic.twitter.com/OzoEWjxyCB — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 6, 2020

Напомним, Поместная Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. Ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года.

ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.