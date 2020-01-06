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США поздравили ПЦУ с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии

"Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства".

США поздравили ПЦУ с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии
Фото: пресс-служба президента

США поздравили Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

"Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подчеркиваем нашу крепкую поддержку права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства", - говорится в сообщении.

Напомним, Поместная Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. Ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года.

ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

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