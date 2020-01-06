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Конгресс США может ограничить военные полномочия Трампа

Палата представителей Конгресса на этой неделе проголосует по соответствующей резолюции.

Конгресс США может ограничить военные полномочия Трампа
Фото: EPA/UPG

Палата представителей Конгресса США на текущей неделе проголосует по резолюции, призванной ограничить военные действия президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

Об этом сообщается на сайте спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Отмечается, что что резолюция, по которой проголосуют конгрессмены, аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн. В ней подчеркиваются традиционная ответственность Конгресса по надзору за действиями президента и, в частности, говорится, что без дальнейшей санкции Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней.

Пелоси также назвала убийство иранского генерала Сулеймани "провокационным и несоразмерным воздушным ударом", который "ставит под угрозу американских военнослужащих, дипломатов и других путем усиления риска серьезной эскалации напряженности с Ираном".

Напомним, командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире", а также заявил о готовности нанести удар по 52 целям в Иране. Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

4 декабря в Багдаде произошла еще одна воздушная атака, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек. Ирак обвиняет США, в Вашингтоне причастность к авиаудару отрицают.

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