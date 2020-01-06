Конгресс США может ограничить военные полномочия Трампа

Палата представителей Конгресса на этой неделе проголосует по соответствующей резолюции.

Палата представителей Конгресса США на текущей неделе проголосует по резолюции, призванной ограничить военные действия президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

Об этом сообщается на сайте спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Отмечается, что что резолюция, по которой проголосуют конгрессмены, аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн. В ней подчеркиваются традиционная ответственность Конгресса по надзору за действиями президента и, в частности, говорится, что без дальнейшей санкции Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней.

Пелоси также назвала убийство иранского генерала Сулеймани "провокационным и несоразмерным воздушным ударом", который "ставит под угрозу американских военнослужащих, дипломатов и других путем усиления риска серьезной эскалации напряженности с Ираном".

Напомним, командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире", а также заявил о готовности нанести удар по 52 целям в Иране. Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

4 декабря в Багдаде произошла еще одна воздушная атака, в результате которой погибли по меньшей мере шесть человек. Ирак обвиняет США, в Вашингтоне причастность к авиаудару отрицают.