"Чернобыль" получил ​"Золотой глобус" в номинации "лучший мини-сериал"

Мини-сериал "Чернобыль", созданный в копродукции с HBO и Sky, получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм".

77-я церемония вручения награды прошла в воскресенье в городе Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Сериал "Чернобыль" режиссера Йохана Ренка рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главные роли в нем исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Сериал состоит из пяти эпизодов.

В конкурсе "Чернобыль" выдвигался в четырех категориях, а в номинации на "лучший мини-сериал" также участвовали сериалы "Уловка-22", "Фосси/Вердон", "Самый громкий голос", а также "Невероятное".

Congratulations to Chernobyl - Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/wUy5JVsSy2 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Напомним, в сентябре прошлого года "Чернобыль" победил в трех из 19 номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards. Кроме того, Emmy получил режиссер сериала Йохан Ренк, а также сценарист Крейг Мейзин за, соответственно лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов.

Премьера сериала "Чернобыль" состоялась в мае этого года. Уже в конце месяца мини-сериал обошел "Игру престолов"в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb) и возглавил его.