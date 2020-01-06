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"Чернобыль" получил ​"Золотой глобус" в номинации "лучший мини-сериал"

В воскресенье в Калифорнии прошла 77-я церемония вручения награды.

"Чернобыль" получил ​"Золотой глобус" в номинации "лучший мини-сериал"
Кадр из сериала 'Чернобыль'
Фото: Радио Свобода

Мини-сериал "Чернобыль", созданный в копродукции с HBO и Sky, получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм".

77-я церемония вручения награды прошла в воскресенье в городе Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Сериал "Чернобыль" режиссера Йохана Ренка рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главные роли в нем исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Сериал состоит из пяти эпизодов.

В конкурсе "Чернобыль" выдвигался в четырех категориях, а в номинации на "лучший мини-сериал" также участвовали сериалы "Уловка-22", "Фосси/Вердон", "Самый громкий голос", а также "Невероятное".

Напомним, в сентябре прошлого года "Чернобыль" победил в трех из 19 номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards. Кроме того, Emmy получил режиссер сериала Йохан Ренк, а также сценарист Крейг Мейзин за, соответственно лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов.

Премьера сериала "Чернобыль" состоялась в мае этого года. Уже в конце месяца мини-сериал обошел "Игру престолов"в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb) и возглавил его.

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