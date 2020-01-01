Посольство Украины в США отчиталось об этом еще в сентябре.

Министерство культуры, молодежи и спорта сообщило о "первом подарке от МКМС в новом году" - возвращении Украине незаконно вывезенной во время немецкой оккупации картины Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Пресс-служба Минкульта заявила о том, что при содействии ведомства завершился процесс возвращения картины известного украинского художника, незаконно вывезенной во время оккупации нацистами из г. Днепр (тогдашний Днепропетровск) в 1941-1943 гг.

"Двухлетняя кропотливая работа завершилась передачей американским супругами Трейси картины в дар Украине, которая в 2017 году была заявлена к продаже на аукционе Potomack Сompany (Александрия, штат Вирджиния, США). Возвращение работы М. Панина в Украину - это результат многолетней совместной работы и стратегического партнерства между Украиной и США, а также, что не менее важно, международное признание потерь культурных ценностей Украины во время Второй Мировой войны", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/MKMSUkraine

О том, что США вернули Украине картину художника Михаила Панина с Грозным, которая во время Второй мировой войны была похищена из Днепропетровского художественного музея, посольство США сообщало еще в сентябре 2018. Тогда состоялась официальная церемония при участии посла Украины в США Валерия Чалого, руководителя офиса ФБР Вашингтона Тима Данхэма, прокурора США в округе Колумбия Джесси Лью, заместителя помощника Государственного секретаря США Джорджа Кента, а также дочери бывших владельцев картины Дженни Тингл.

Напомним, в 1962 году картина оказалась у американской пары, которая приобрела дом в городе Риджфилд в штате Коннектикут. Бывший владелец дома эмигрировал в США из Швейцарии в 1946 году. Новые владельцы обнаружили документы, согласно которым продавец во время войны служил в швейцарской армии.

В 1986 году эмигрант из Швейцарии умер, а через год дом был вновь продан, очередной владелец выставил картину Панина на аукцион. На объявление обратили внимание в Днепропетровском художественном музее и потребовали вернуть работу.

Это не первый случай возвращения культурного наследия Украине. Так, в апреле 2019 года Германия передала Украине историческийдокумент - грамоту Петра I, которая была также утеряна во время Второй мировойвойны. Это рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченнойоправе. По возвращению документ доставили в Национальный заповедник «София Киевская».