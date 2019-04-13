Германия передала Украине утраченную во время Второй мировой грамоту Петра І

Германия передала Украине исторический документ - грамоту Петра I, которая была потеряна во время Второй мировой войны. Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук.

"Это действительно очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращению документ доставили в Национальный заповедник «София Киевская», где очень скоро мы представим грамоту к осмотру", - написал Нищук на своей странице в facebook.

Артефакт датирован 1708 годом. С конца 1950-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена в Германии.

По словам министра, передача стала результатом работы Межправительственной комиссии по вопросам возвращения перемещенных культурных ценностей во время Второй мировой войны, которую возглавили первый заместитель министра Светлана Фоменко и посол по особым поручениям МИД ФРГ доктор Михаэль Янсен.

Напомним, ранее из-за пропажи 10 ценных предметов в Лавре открыли уголовное производство. Недостачу обнаружили при инвентаризации.