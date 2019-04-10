Жюри Международного Букера объявило шорт-лист премии

В короткий список вошло шесть книг.

Жюри Международной Букеровской премии объявили шорт-лист претендентов на одну из самых престижных литературных наград в мире.

Как сообщает The Guardian, в короткий список вошло шесть книг.

Издание пишет, что впервые в истории в шорт-листе этой премии доминируют женщины – как авторки, так и переводчицы.

Приз в 50 тыс фунтов стерлингов делится напополам между автором книги и его переводчиком на английский.

"Женщины-авторы всегда были систематически недопредставлены в переводе – в 2016 году Университет Рочестера провел исследование и выяснил, что только 29% всех книг, переведенных на английский за последние 10 лет, написаны женщинами", – пишет издание.

Глава жюри Международного Букера, историк Беттани Хьюз заявила, что доминирование женщин в нынешнем шорт-лист не является политическим или стратегичесчким решением, а стало результатом "негендерных дискуссий".

Так, в шорт-лист премии в 2019 году попали:

"Небесные тела", Джоха Ал-Харти (Оман), пер. Мэрилин Бут;

"Годы", Энни Эрно (Франция), пер. Элисон Л. Стрейер;

"Сосновые острова", Марион Пошманн (Германия), пер. Йен Каллейя;

"Веди свой плуг по костям мертвых", Ольга Токарчук (Польша), пер. Антония Ллойд-Джонс;

"Форма руин", Хуан Габриэль Васкес (Колумбия), пер. Анна Маклин;

"Остаток", Алия Трабукко Зеран (Чили, Италия), пер. Софи Хьюз.

Лауреат премии станет известен 21 мая.

Напомним, Ольга Токарчук стала лауреаткой Международной Букеровской премии в 2018 году – премию дали за перевод романа "Бегуны" (в английском варианте – "Полеты").