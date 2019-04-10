Жюри Международного Букера объявило шорт-лист премии

Жюри Международной Букеровской премии объявили шорт-лист претендентов на одну из самых престижных литературных наград в мире.
Как сообщает The Guardian, в короткий список вошло шесть книг.
Издание пишет, что впервые в истории в шорт-листе этой премии доминируют женщины – как авторки, так и переводчицы.
Приз в 50 тыс фунтов стерлингов делится напополам между автором книги и его переводчиком на английский.
"Женщины-авторы всегда были систематически недопредставлены в переводе – в 2016 году Университет Рочестера провел исследование и выяснил, что только 29% всех книг, переведенных на английский за последние 10 лет, написаны женщинами", – пишет издание.
Глава жюри Международного Букера, историк Беттани Хьюз заявила, что доминирование женщин в нынешнем шорт-лист не является политическим или стратегичесчким решением, а стало результатом "негендерных дискуссий".
Так, в шорт-лист премии в 2019 году попали:
- "Небесные тела", Джоха Ал-Харти (Оман), пер. Мэрилин Бут;
- "Годы", Энни Эрно (Франция), пер. Элисон Л. Стрейер;
- "Сосновые острова", Марион Пошманн (Германия), пер. Йен Каллейя;
- "Веди свой плуг по костям мертвых", Ольга Токарчук (Польша), пер. Антония Ллойд-Джонс;
- "Форма руин", Хуан Габриэль Васкес (Колумбия), пер. Анна Маклин;
- "Остаток", Алия Трабукко Зеран (Чили, Италия), пер. Софи Хьюз.
Лауреат премии станет известен 21 мая.
Напомним, Ольга Токарчук стала лауреаткой Международной Букеровской премии в 2018 году – премию дали за перевод романа "Бегуны" (в английском варианте – "Полеты").