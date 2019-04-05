Книжный Арсенал объявил темы и кураторов специальных программ

Основная тема фестиваля в этом году – "Соседство: открытый вопрос".

Литературный фестиваль Книжный Арсенал объявил специальные программы и их кураторов.

Как сообщает пресс-служба, фокус тема нынешнего фестиваля – совместная жизнь, существование на основании ценностей и договоренностей.

"Специальная программа "Соседство: открытый опрос" охватывает разные проявления отношений между культурами, историями и политиками соседних стран: взаимовлияния в литературах, выдающиеся личности на стыке культур, право на память и место в истории, трансформации стран после падения Берлинской стены и нынешнее переформатирование европейского политического ландшафта", – говорится в описании программы. Программу курирует журналистка и редакторка Вера Балдынюк.

В рамках Книжного Арсенала состоится выставочный проект "РОЛІТ/СУСІДИ", посвященный кооперативному дому "Работников литературы". Заселение этого дома совпало с началом репрессий и изменений в организации литературной жизни и перенесением столицы из Харькова в Киев.

Отдельным акцентом станет "Ветеранская палатка" – специальный проект Мистецького Арсенала и писателей-ветеранов в партнерстве с Министерством по делам ветеранов. Особенный статус нынешней ярмарки – у Канады, которая впервые представит на фестивале специальную программу встреч с авторами и презентации свежих изданий.

Среди иностранных участников – Майк Викинг (Дания), Дерек Бразелл (Великобритания), Джо Дэвис (Великобритания), Мартина Бунда, Адам Поморский, Богдан Задура (Польша), Барбара Кассен (Франция) и другие.

В фокусе детской программы фестиваля – украинские авторы. "Книжный Арсенал актуализирует проблему доминирования в современной детской литературе переводов и необходимость поддержки отечественных авторов и издателей", – говорится в пресс-релизе.

Тема музыкальной программы этого года – "Воображаемые танцы" (куратор – Любовь Морозова), а перформативная программа поставит в центр повесть "Кайдашева семья" Ивана Нечуя-Левицкого, переосмысленную режиссером Максимом Голенко и драматургом Натальей Ворожбит.

Поэт и переводчик Андрей Бондарь представит специальную кураторскую программу "Кто я? В разговоре с соседями", в рамках которой возьмет интервью у гостей, приехавших из других стран.