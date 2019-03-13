Книга Ольги Токарчук вошла в лонг-лист международной Букеровской премии

В прошлом году писательница получила эту премию за роман "Бегуны".

Книга польской писательницы украинского происхождения Ольги Токарчук "Веди свой плуг по костям мертвецов" попала в лонг-лист международной Букеровской премии, которая присуждается книгам, переведенным на английский язык.

Как сообщает Читомо, всего в лонг-листе – 13 книг.

"Веди свой плуг по костям мертвецов" вышел в Польше в 2009 году, был переведен в Украине в 2011-м (автор перевода – Божена Антоняк, издательство "Урбино"). На английский роман перевели только в этом году – издательство Fitzcarraldo Editions, переводчица – Антония Ллойд-Джонс. В 2017 году роман экранизировала Агнешка Холланд – фильм "След зверя" показали на Берлинале, где он получил приз Альфреда Бауэра.

Лонг-лист Международной Букеровской премии-2019:

"Небесные тела", Джоха Ал-Харти (Оман), пер. Мэрилин Бут;

"Любовь в новом тысячелетии", Кан Шьюэ (Китай), пер. Аннелиз Финеган Васмон;

"Годы", Энни Эрно (Франция), пер. Элисон Л. Стрейер;

"В сумерках", Хуанг Сок-йонг (Корея), пер. Сора Ким-Расселл;

"Шутки для стрелка", Мазен Мааруф (Исландия и Палестина), перж. Джонатан Райт;

"Четыре солдата", Юбер Мингарелли (Франция), пер. Сэм Тейлор;

"Сосновые острова", Марион Пошманн (Германия), пер. Йен Каллейя;

"Птицы во рту", Саманта Швеблин (Аргентина, Италия), пер. Меган Макдауэлл;

"Факультет сновидений", Сара Стридсберг (Швеция), пер. Дебора Браган-Тернер;

"Веди свой плуг по костям мертвых", Ольга Токарчук (Польша), пер. Антония Ллойд-Джонс;

"Форма руин", Хуан Габриэль Васкес (Колумбия), пер. Анна Маклин;

"Смерть Мурата Идрисси", Томми Виеринга (Дания), пер. Сэм Гарретт;

"Остаток", Алия Трабукко Зеран (Чили, Италия), пер. Софи Хьюз.

Короткий список из шести книг объявят 9 апреля, а победителя – 21 мая.

Победителю Международной Букеровской премии присуждают 50 тыс фунтов стерлингов, разделяя их между автором и переводчиком книги. Кроме того, каждый автор и переводчик книг, вошедших в шорт-лист, получит по 1 тыс фунтов стерлингов.