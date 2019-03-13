Книга Ольги Токарчук вошла в лонг-лист международной Букеровской премии

Книга польской писательницы украинского происхождения Ольги Токарчук "Веди свой плуг по костям мертвецов" попала в лонг-лист международной Букеровской премии, которая присуждается книгам, переведенным на английский язык.
Как сообщает Читомо, всего в лонг-листе – 13 книг.
"Веди свой плуг по костям мертвецов" вышел в Польше в 2009 году, был переведен в Украине в 2011-м (автор перевода – Божена Антоняк, издательство "Урбино"). На английский роман перевели только в этом году – издательство Fitzcarraldo Editions, переводчица – Антония Ллойд-Джонс. В 2017 году роман экранизировала Агнешка Холланд – фильм "След зверя" показали на Берлинале, где он получил приз Альфреда Бауэра.
Лонг-лист Международной Букеровской премии-2019:
- "Небесные тела", Джоха Ал-Харти (Оман), пер. Мэрилин Бут;
- "Любовь в новом тысячелетии", Кан Шьюэ (Китай), пер. Аннелиз Финеган Васмон;
- "Годы", Энни Эрно (Франция), пер. Элисон Л. Стрейер;
- "В сумерках", Хуанг Сок-йонг (Корея), пер. Сора Ким-Расселл;
- "Шутки для стрелка", Мазен Мааруф (Исландия и Палестина), перж. Джонатан Райт;
- "Четыре солдата", Юбер Мингарелли (Франция), пер. Сэм Тейлор;
- "Сосновые острова", Марион Пошманн (Германия), пер. Йен Каллейя;
- "Птицы во рту", Саманта Швеблин (Аргентина, Италия), пер. Меган Макдауэлл;
- "Факультет сновидений", Сара Стридсберг (Швеция), пер. Дебора Браган-Тернер;
- "Веди свой плуг по костям мертвых", Ольга Токарчук (Польша), пер. Антония Ллойд-Джонс;
- "Форма руин", Хуан Габриэль Васкес (Колумбия), пер. Анна Маклин;
- "Смерть Мурата Идрисси", Томми Виеринга (Дания), пер. Сэм Гарретт;
- "Остаток", Алия Трабукко Зеран (Чили, Италия), пер. Софи Хьюз.
Короткий список из шести книг объявят 9 апреля, а победителя – 21 мая.
Победителю Международной Букеровской премии присуждают 50 тыс фунтов стерлингов, разделяя их между автором и переводчиком книги. Кроме того, каждый автор и переводчик книг, вошедших в шорт-лист, получит по 1 тыс фунтов стерлингов.