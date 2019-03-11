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В новый состав Украинского Оскаровского комитета вошло 16 человек

Глава комитета - критик и отборщик ОМКФ Алик Шпилюк.

В новый состав Украинского Оскаровского комитета вошло 16 человек
Фото: Rotten Tomatoes

Союз кинематографистов, Ассоциация продюсеров Украины и Госкино утвердили новый состав Украинского Оскаровского комитета.

В новый состав комитета, который в ближайшие три года будет решать, какой фильм отправить от Украины на "Оскар", вошло 16 человек, сообщает Госкино.

Членов комитета выбирал Общественный совет Оскаровского комитета, куда вошло 80 человек (украинские кинематографисты-члены Европейской киноакадемии, участники и/или победители фестивалей класса "А" и кинокритики-члены ФИПРЕССИ).

64 члена совета проголосовали за новый Оскаровский комитет, выдвинув по 5 кандидатур из числа Совета (минус 10 человек, которые заявили, что не будут выдвигать свои кандидатуры). Человек, набравший наибольшее количество голосов, - Алик Шпилюк, кинокритик и отборщик Одесского кинофестиваля, - стал главой Оскаровского комитета.

Новый состав Украинского Оскаровского комитета:

1. Алик Шпилюк (EFA, FIPRESCI)

2. Валентин Васянович (EFA)

3. Денис Иванов (EFA)

4. Александр Гусев (FIPRESCI)

5. Сергей Лозница (EFA)

6. Роман Бондарчук

7. Дмитрий Десятерик (FIPRESCI)

8. Юлия Синькевич (EFA)

9. Мирослав Слабошпицкий (EFA)

10. Андрей Халпахчи (EFA)

11. Катерина Слипченко (FIPRESCI)

12. Сергей Степанский (EFA)

13. Дмитрий Сухолиткий-Собчук (EFA)

14. Сергей Трымбач (FIPRESCI)

15. Елена Ершова (EFA)

16. Алексей Першко (FIPRESCI)

Секретарем Оскаровского комитета снова выбрали Ольгу Олещенко.

Напомним, в 2018 году Оскаровский комитет выдвинул от Украины фильм "Донбасс" Сергея Лозницы.

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