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Во Львове умер актер театра и кино Петр Бенюк

Народному артисту было 73 года.

Во Львове умер актер театра и кино Петр Бенюк
Фото: facebook.com/Національний-театр-М-Заньковецької

Во Львове на 74 году жизни скончался актер театра и кино, народный артист Украины Петр Бенюк.

Об этом сообщает администрация Национального украинского академического драматического театра им. Марии Заньковецкой.

"Сегодня из жизни ушел выдающийся актер театра и кино народный артист Украины Петр Бенюк. Всю жизнь он посвятил творчеству. Армия его фанатов не оставляла своего кумира никогда. Его талант был настоящим украшением Национального театра имени Марии Заньковецкой. Скорбим", - говорится в сообщении на странице театра в фейсбуке.

Петр Михайлович Бенюк родился 4 марта 1946 года в г. Биткове Ивано-Франковской области. Брат актера Богдана Бенюка. В 1971 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. С 1972 года - актер Львовского украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой.

Снялся в фильмах "Роксолана", "Заграва", "Ведьма" и др.

Народный артист Украины (1996). В 2016 году был награжден орденом "За заслуги" ІІ ступени.

Напомним, в марте умер народный артист Сергей Романюк.

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