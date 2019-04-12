Порошенко в Германии обсудил с главой ХДС выборы президента и ситуацию в Крыму и на Донбассе

Президент Петр Порошенко обсудил с председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выборы президента Украины и ситуацию в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе.
Об этом сообщается на сайте президента.
Крамп-Карренбауэр высоко оценила прозрачность проведения первого тура президентских выборов в Украине и отметила их соответствие высоким демократическим стандартам.
Отдельное внимание собеседники уделили вопросу немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических заключенных, захваченных Россией.
Стороны также отметили динамичное развитие политического диалога между Украиной и Германией.
Порошенко поблагодарил Германию за помощь во внедрении реформ в Украине.
Крамп-Карренбауэр сменила на посту председателя ХДС, канцлера Ангелу Меркель 7 декабря 2018 года.
Напомним, сегодня утром Порошенко прибыл в Германию для встречи с Меркель. Затем он отправится в Париж для встречи с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.