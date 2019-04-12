Порошенко в Германии обсудил с главой ХДС выборы президента и ситуацию в Крыму и на Донбассе

Президент Петр Порошенко обсудил с председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выборы президента Украины и ситуацию в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте президента.

Крамп-Карренбауэр высоко оценила прозрачность проведения первого тура президентских выборов в Украине и отметила их соответствие высоким демократическим стандартам.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических заключенных, захваченных Россией.

Стороны также отметили динамичное развитие политического диалога между Украиной и Германией.

Порошенко поблагодарил Германию за помощь во внедрении реформ в Украине.

Фото: пресс-служба президента Петр Порошенко и Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Крамп-Карренбауэр сменила на посту председателя ХДС, канцлера Ангелу Меркель 7 декабря 2018 года.

Напомним, сегодня утром Порошенко прибыл в Германию для встречи с Меркель. Затем он отправится в Париж для встречи с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.