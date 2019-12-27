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Кабмин назначил Светлану Фоменко заместительницей министра культуры по вопросам евроинтеграции

Она с 2016 года занимала должность первого замглавы Минкульта. 

Кабмин назначил Светлану Фоменко заместительницей министра культуры по вопросам евроинтеграции
Фото: Министерство Культуры

Кабинет министров назначил Светлану Фоменко заместителем министра культуры, молодежи и спорта по вопросам евроинтеграции. Об этом сообщает "Урядовий портал".

"Назначить Светлану Валерьевну Фоменко заместителем министра культуры, молодежи и спорта по вопросам евроинтеграции со 2 января 2020 года", – говорится в распоряжении, подписанным премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Фоменко с 2016 года занимала должность первого замглавы Минкульта, имеет степень магистра по специальности "Романо-германские языки и литература". В 2015 году окончила аспирантуру Национальной академии государственного управления, объединяя практическую международную деятельность с научными исследованиями в сфере европейской интеграции. 

Ранее Светлана Фоменко в интервью LB.ua рассказала о том, что происходит в Украине с одной из наиболее проблематических сфер современной дипломатии – реституционными вопросами.

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