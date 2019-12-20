МИД и Минкульт намерены сформировать "пакет месседжей для оккупированных территорий"

В ближайшее время возобновят пассажирское ж\д сообщение с ОРДЛО.

Министерство иностранных дел и Министерство культуры, молодежи и спорта работают над созданием русскоязычного телеканала для жителей оккупированных территорий, а также формируют соответсвующий пакет месседжей.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в ходе часа вопросов к правительству.

"Мы тесно сотрудничаем с Министерством культуры в современном виде над тем, чтобы сформировать пакет месседжей для оккупированных территорий, прежде всего путём создания специального телеканала на русском языке, которым можно было бы донести все сигналы до оккупированных территорий", - отметил он.

Кроме того, в ближайшее время не планируется возобновление пассажирского железнодорожного сообщения с оккупированными территориями, однако возможно открытие дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных нужд.

Напомним, обмен пленными между Украиной и боевиками "ЛДНР" столкнулся с проблемой в виде отказа десятков людей возвращаться на оккупированную территорию.

Об отказе заявили около 40 человек. Часть из них не хочет ехать на оккупированную территорию, часть хочет отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования.