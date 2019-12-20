ГБР подозревает главного госинспектора харьковской таможни в злоупотреблении служебным положением

Таможенник внес в базу данных недостоверные сведения о классификации оборудования.

ГБР сообщило главному государственному инспектору харьковской таможни Государственной фискальной службы о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что таможенник, действуя в интересах юридического лица-импортера, внес в официальную базу данных недостоверные сведения о классификации оборудования для обработки древесины.

Отмечается, что, благодаря действиям инспектора, владелец товара растаможил его по льготной ставке ввозной пошлины. В результате действий таможенника государственный бюджет недополучил налоги в сумме более 500 тыс. гривен.

Предварительная квалификация - ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для другого юридического лица, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, Госбюро расследований проводит досудебное расследование относительно халатности чиновников Министерства обороны при поставках в армию БТРов в 2016-2019 годах. Чиновники не выполнили два контракта поставок. Данное дело было открыто 9 сентября по ч.3 ст.425 (халатное обращение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.