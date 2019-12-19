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Суд отменил экс-руководителю ГФС Продану подозрение в отмывании денег

Ранее его подозревали в отмывании 89 млн гривен.

Суд отменил экс-руководителю ГФС Продану подозрение в отмывании денег
Мирослав Продан
Фото: 2000.ua

Суд отменил экс-руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану подозрение в отмывании 89 млн гривен. Об этом казано в материалах суда.

18 октября Печерский районный суд удовлетворил соответствующую жалобу адвоката Продана и отменил подозрение по части 3 статьи 209 (Отмывание средств) Уголовного кодекса.

На это решение была подана апелляционная жалоба, однако 5 декабря Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского суда без изменений.

Напомним, 16 мая этого года суд отменил арест трех квартир Продана, а также автомобиля фирмы, который якобы находился в фактической его собственности.

Продан исполнял обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года по 5 сентября 2018 года. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении экс-руководителя Романа Насирова начали расследование, завершившееся в итоге отставкой. Уволили Продана после того, как в прокуратуре заявили о "грубых нарушениях" с его стороны. По словам генпрокурора Юрия Луценко, расследование в отношении Продана было начато в феврале 2018 года. 16 ноября 2018 года САП сообщила ему о подозрении в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса).

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Источник: "Украинские новости"
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